Эксперт дал оценку решению Нацбанка по повышению базовой ставки

Экономист Газиз Абишев считает, что Национальный банк РК оперативно отреагировал на ситуацию на валютном рынке, переживающем скачок волатильности на фоне происходящих военных событий.

Видимо, заранее просчитывали риски. Базовая ставка повышена до 13,5%. Целей несколько. Во-первых, повышение базовой ставки позволяет банкам второго уровня поднять ставки на тенговых депозитах, таким образом повышая их привлекательность и удерживая людей в тенге, – написал он.

Вторым важным моментом он назвал то, что такое решение окажет поддержку государственным ценным бумагам, что дает дополнительные гарантии вложившимся в них инвесторам.

Все нацелено на то, чтобы удержать стабильность национальной валюты и не дать случиться финансовому коллапсу, – пояснил Абишев.

Помимо этого, эксперт предложил еще один механизм сохранения доверия населения к нацвалюте.

Доллар подпрыгнул, так всегда бывает в начале событий. Однако вскоре должен произойти отскок. Скорее всего, Нацбанк предпринимает усилия, чтобы демпфировать рывок. На данном этапе можно рассмотреть вопрос какой-то компенсации по тенговым депозитам. Часть разницы между ослаблением тенге и ставками по тенговым депозитам можно компенсировать за счет бюджета, чтобы поддержать тех, кто сохраняет доверие к национальной валюте. Было бы хорошим ходом, повышающим стабильность тенге, – резюмировал он.

Партнерский материал