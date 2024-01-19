Решение о снижение базовой ставки объяснили в Нацбанке РК

На пресс-конференции в Нацбанке глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов рассказал, почему было принято решение о снижении базовой ставки с 15,75% до 15,25%, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего одной из причин стала динамика инфляции и инфляционные ожидания. По итогам прошлого года годовая инфляция составила 9,8%.

"Инфляция при этом продолжает снижаться в следствии совокупности факторов: проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка и антиинфляционные меры правительства. Немаловажную роль сыграло замедление роста цен производителей. Ослабление инфляционного давления во всем мире также способствует снижению инфляции в нашей стране. Динамика инфляции соответствует прогнозу Нацбанка". Тимур Сулейменов

Основной вклад в рост цен вносят платные услуги, в том числе ЖКХ. Продовольственная инфляция снизилась до 8,5%.

"Рост цен непродовольственных товаров замедлился до 9,1%. Инфляция услуг выросла до 12,4% на фоне продолжающего повышения тарифов и реализации программы тариф обменной инвестицией. Месячная инфляция в декабре прошлого года составила 0,8% что несколько выше среднеисторической динамики, которая составляет 0,7%". Тимур Сулейменов

По его словам, показатели базовой и сезонной инфляции стабилизировались на неизменном уровне. При этом определенные ожидания возможного роста цен оставляют за собой продукты и ГСМ.

Также Нацбанком во внимание были взяты тенденции во внутренней экономике.

"На основе краткосрочного экономического индикатора рост экономики за 2023 год оценивается в 5,1%, что также соответствует прогнозу Нацбанка. Сильный рост экономической активности вызван соответствующей динамикой основных отраслей экономики. На фоне увеличения добычи сырой нефти, расширение производства продуктов питания, роста легкой промышленности и машиностроения наблюдается повышение объемов производства в промсекторе на 4,3%". Тимур Сулейменов

Характерно, что отрасли, определяющие внутренний спрос, растут несколько быстрее отраслей, относящихся к выпуску, то есть предложению товаров. Это может создавать предпосылки инфляционного давления в будущем. Внутренний спрос поддерживается расширением инвестиционной активности, ростом реальных доходов населения и расходами бюджета. Инвестиции в основной капитал растут, в том числе за счет капиталовложений в транспорт, складирование, промышленность, информацию и связь.

Свое влияние оказывает внешнеэкономическая конъюнктура. Здесь продолжается ослабление инфляционного давления.

"В результате сдерживающей денежно-кредитной политики со стороны большинства центральных банков инфляция в мире замедляется, но все еще остается выше таргетов во многих странах. Как следствие большинство центральных банков сходится во мнении, что необходимо поддерживать высокие ставки достаточно продолжительное время". Тимур Сулейменов

В целом, по его словам, совокупность макроэкономических, социальных, отраслевых факторов, сложившихся в Казахстане, позволила монетарному регулятору использовать окно возможностей.

"Мы действительно планировали и старались с правительством, другими госорганами понизить инфляцию до однозначных значений. Этого мы долго не видели. Почти два года инфляция превышала 10%. Сейчас такое "окно" раскрылось. Мы считаем, что здесь нужно обеспечить баланс интересов между экономической активностью, то есть может быть, постепенным, поэтапным снижением стоимости кредитных ресурсов и нашей продолжающейся борьбой с инфляцией. У нас были разные обсуждения, на сколько снижать, снижать ли вообще, на сколько резко, и мы пришли к выводу, что достаточно значимое снижение на 0,5% отвечает экономическим условиям, сложившимся в Казахстане". Тимур Сулейменов

При этом он также прокомментировал, как скажется понижение базовой ставки на кредиты и интерес к депозитам в тенге.

"Нацбанк устанавливает базовую ставку, БВУ опираясь на эту ставку после этого, конечно, определяют стоимость своих кредитных продуктов, будь то бизнес-кредит, ипотека, потреб кредит. Поэтому снижение базовой ставки должно приводить к снижению стоимости кредитных продуктов по системе". Тимур Сулейменов

Что касается тенговых депозитов, то от понижения ставки определенный эффект не исключен.

"У нас многие люди начали задумываться и начали класть деньги на депозиты, потому что видят, что доход реальный, он защищен, но ясно, что снижение базовой ставки повлияет на снижение ставок по депозитам. Это мы прекрасно понимаем, банки станут, наверное, меньше давать проценты по депозитам и это надо четко понимать. Это тот эффект, который мы в своих прогнозах просчитали". Тимур Сулейменов

Ранее Нацбанк в очередной раз снизил базовую ставку – с 15,75% до 15,25%.