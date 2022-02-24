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Законодательство РК
16:39 24.02.2022

Токаеву доложили об антикризисном плане развития экономики

токаев, смаилов, акорда, встреча, украина, влияние Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

В ходе встречи президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий, – говорится в сообщении.

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Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене.

Президент был проинформирован о работе по возмещению ущерба, нанесенного субъектам малого и среднего бизнеса в результате январских событий, и восстановлению пострадавших государственных объектов, – отмечается в сообщении.

Алихан Смаилов сообщил о снижении тарифов на субъекты естественных монополий, владеющих железнодорожными подъездными путями, развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о совершенствовании систем субсидирования сельхозтоваропроизводителей и таможенного администрирования.

Кроме того, премьер-министр отчитался о реализации комплексного плана развития Мангистауской области и подготовке к уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

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