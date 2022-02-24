Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка

Текст заявления опубликовали на сайте премьер-министра РК.

На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком РК совместно с правительством РК будет реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета, – говорится в совместном заявлении.

Как отмечается, «к участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов – и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года».

Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

Компенсация (премия) в размере 10% начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом, – следует из совместного заявления.

Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии), депозит должен быть пролонгирован до срока завершения программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.

Также в совместном заявлении говорится, что в ближайшее время будут приняты соответствующие акты правительства и Нацбанка.

Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад, – отмечается в заявлении правительства и Нацбанка.

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