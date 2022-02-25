Уникальный проект Турции для жителей Казахстана

Стать счастливым владельцем недвижимости в Турции очень просто. А сейчас еще и выгодно: это надежная инвестиция, потому что стоимость жилья в стране постоянно растет. В Турции ежегодно строятся сотни жилых комплексов. Разобраться во всем многообразии непросто. Но есть один проект, который точно заинтересует казахстанских инвесторов, ─ масштабный жилой комплекс в Аланье, это новая жемчужина Средиземноморского побережья.

О проекте

Проект на стадии строительства, и потому именно сейчас покупать в нем апартаменты выгоднее всего, ведь недвижимость дорожает каждый месяц по мере того, как продвигается стройка.

Жилой комплекс премиум-класса находится в городе Аланья. Это южный город-курорт на самом берегу Средиземного моря. Город славится своей экологией, развитой инфраструктурой, доступностью жизни, высоким уровнем медицины и огромными возможностями для иностранных инвесторов.

Фото: Restproperty.ru

Комплекс строится в 17 км от центра города, в спокойном и очень зеленом районе. До моря от ЖК всего триста метров, предусмотрен трансфер. Пляж у жилого комплекса будет собственный, с золотым песком, пологим входом в море и волнорезами, гасящими волны.

Общая площадь ЖК составит 76 тысяч кв. м. Это самый масштабный проект на Средиземноморском побережье и самый лучший из всех, что есть в Аланье в настоящее время. Огромная территория ЖК, треть которой занимают зеленые зоны, будет и самой богатой по инфраструктуре. Такого многообразия развлечений вы больше нигде не найдете!

Фото: Restproperty.ru

Словно в фешенебельном отеле вас будут ждать:

несколько бассейнов, в том числе и канал, по которому можно совершать прогулки на гондоле;

спортивные площадки, в том числе теннисный корт, зона для йоги, скейт-горка, тренажеры;

апельсиновые сады прямо на территории комплекса;

шопинг-аллея и кинотеатр;

кафе и рестораны с кухнями разных стран;

многочисленные развлечения для детей, в том числе Луна-парк с аттракционами и колесом обозрения, парк с супергероями;

спа-зоны с массажными кабинетами, хамамами, салонами красоты.

И все это будет вашим, всем этим владельцы недвижимости в комплексе и их гости смогут пользоваться в любое время.

О покупке объекта в ЖК

Международная компания по продажам недвижимости в Турции RestProperty предлагает для вас в этом уникальном жилом комплексе самые разные апартаменты. Все их вы можете купить на условиях беспроцентной рассрочки. И лучше не откладывать покупку, ведь чем дальше продвигается строительство, тем дороже будут становиться апартаменты.

Фото: Restproperty.ru

Ажиотаж, который вызвал грандиозный комплекс, заставляет поторопиться: квартиры и виллы продаются буквально каждый день!

Для вас RestProperty предлагает:

комфортные квартиры, в том числе и с увеличенными гостиными и балконами. Площади квартир начинаются от 72 кв. м;

роскошные пентхаусы и таунхаусы с уникальными планировками;

фешенебельные виллы с садами и бассейнами.

Все объекты будут сдаваться с установленными кухонной техникой и сантехникой. Все апартаменты будут оформлены в дизайнерском стиле и полностью готовы к заселению.

Сдача жилого комплекса – в мае 2024 года.

Всего несколько лет и вы сможете:

заселиться и жить, наслаждаясь всеми удобствами;

сдавать недвижимость в аренду и получать гарантированный пассивный доход (наша компания поможет со сдачей жилья);

перепродать свою недвижимость после завершения строительства и заработать на этом минимум 30% от того, что вы заплатили за апартаменты.

Максимально выгодная инвестиция и актуальное предложение только для вас, уважаемые казахстанцы! Мы поможем с выбором апартаментов и оформим все документы.

Фото: Restproperty.ru

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