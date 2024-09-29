Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию

За три летних месяца казахстанцы посетили Турцию 440,4 тыс. раз, несмотря на то, что цены на отдых в этой стране в годовом выражении к августу выросли почти на 40%, сообщает Zakon.kz.

В Первом кредитном бюро подсчитали, что количество поездок в Турцию стало на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Этот показатель стал самым высоким за летние месяцы как минимум с 2014 года. В 2019 году, например, немногим больше получалось за круглый год.

"Подчеркнем, что это именно статистика въездов: мы не знаем, надолго ли и зачем казахстанцы прибывали в Турцию. Но на основании подробных данных за 2022 и 2023 годы целиком можем предположить самое популярное направление – Анталия", – пишут аналитики.

Ранее стало известно, сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре 2024 года.