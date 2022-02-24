Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан

Председателя правительства России встретил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Ранее отмечалось, что в мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах.

Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС. На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего, в области гражданского авиастроения.