17:21 24.02.2022
Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан
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Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в столицу Казахстана. 24-25 февраля в Нур-Султане состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), сообщает Zakon.kz.
Председателя правительства России встретил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Ранее отмечалось, что в мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.
Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах.
Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС. На заседании будет рассматриваться сотрудничество в промышленной сфере, прежде всего, в области гражданского авиастроения.