Михаил Мишустин прилетел в Казахстан

В Казахстан прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sputnik Казахстан, глава правительства России примет участие в заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступит на заседании форума Digital Almaty 2024.

В Алматы Михаила Мишустина встретили:

вице-премьер Серик Жумангарин;

глава представительства МИД республики Бакытжан Булегенов;

посол Казахстана в России Даурен Абаев;

аким Алматы Ерболат Досаев;

посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в очном формате состоится в Алматы 2 февраля 2024 года.

В заседании примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза – члены Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Повесткой заседания запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, интеграционного взаимодействия железных дорог стран ЕАЭС.

Кроме того, ЕМПС рассмотрит макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Планируется обсудить ход реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс", а также внесение изменений в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств Евразийского экономического союза.