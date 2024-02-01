Михаил Мишустин прилетел в Казахстан
Как пишет Sputnik Казахстан, глава правительства России примет участие в заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступит на заседании форума Digital Almaty 2024.
В Алматы Михаила Мишустина встретили:
- вице-премьер Серик Жумангарин;
- глава представительства МИД республики Бакытжан Булегенов;
- посол Казахстана в России Даурен Абаев;
- аким Алматы Ерболат Досаев;
- посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в очном формате состоится в Алматы 2 февраля 2024 года.
В заседании примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза – члены Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Повесткой заседания запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, интеграционного взаимодействия железных дорог стран ЕАЭС.
Кроме того, ЕМПС рассмотрит макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.
Планируется обсудить ход реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс", а также внесение изменений в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств Евразийского экономического союза.