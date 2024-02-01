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Михаил Мишустин прилетел в Казахстан

Михаил Мишустин прилетел в Казахстан Фото: Zakon.kz
В Казахстан прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sputnik Казахстан, глава правительства России примет участие в заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выступит на заседании форума Digital Almaty 2024.

В Алматы Михаила Мишустина встретили:

  • вице-премьер Серик Жумангарин;
  • глава представительства МИД республики Бакытжан Булегенов;
  • посол Казахстана в России Даурен Абаев;
  • аким Алматы Ерболат Досаев;
  • посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в очном формате состоится в Алматы 2 февраля 2024 года.

В заседании примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза – члены Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Повесткой заседания запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, интеграционного взаимодействия железных дорог стран ЕАЭС.

Кроме того, ЕМПС рассмотрит макроэкономическую ситуацию в странах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Планируется обсудить ход реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс", а также внесение изменений в перечень приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств Евразийского экономического союза.

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Россия Мишустин Михаил Алматы Казахстан
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