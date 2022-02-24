Чтобы работать без долгов: Ермек Маржикпаев провел совещание

Представители сторон социального партнерства, акимы регионов проанализировали ситуацию по задолженности по социальным платежам на конец второй декады февраля в сравнении с началом года.

В ряде регионов с 1 января сумма задолженности по обязательным пенсионным взносам, отчислениям ОСМС увеличилась, в других, напротив, снизилась. Без учета текущих платежей задолженность составляет более 287 млн тенге, с начала года она снижена на 40 млн тенге (12%).

Были названы наиболее крупные предприятия-должники, суммы недоимок по социальным платежам которых исчисляются десятками миллионов.

Думаю, все акимы районов услышали, на чьей территории эти должники. С каждым из них надо отработать отдельно, – подчеркнул аким области. – Ситуацию будем отслеживать по итогам квартала, а затем и полугодия.

На заседании также были обсуждены вопросы организации работы по погашению задолженности социальных платежей, а также повышения заработной платы на предприятиях и организациях области.

Подводя итоги заседания, Ермек Маржикпаев дал ряд поручений: на постоянной основе проводить работу по погашению задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям; управлению по инспекции труда Акмолинской области, акимам регионов совместно с объединениями работодателей и работников активизировать деятельность по повышению благосостояния трудящихся акмолинцев.