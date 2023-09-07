В акимате области Абай обсудили задолженность работникам основных предприятий

В акимате области Абай состоялось очередное заседание областной трехсторонней комиссии по "Социальному партнерству, труду и регулированию социальных отношений".

На совещании были рассмотрены вопросы погашения задолженности по заработной плате АО "Семипалатинский машиностроительный завод" и ГКП "Теплокоммунэнерго" (также Шульбинский филиал), трудоустройства местного населения в ТОО "SHARCEM (ШАРЦЕМ)" и ТОО "КАZ Minerals Aktogay", недопущения расхождений и повышения заработной платы между иностранными и казахстанскими работниками, а также итоги проверки деятельности Центра ядерной медицины и онкологии.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На сегодняшний день в целях погашения задолженности по заработной плате АО "Семипалатинский машиностроительный завод" между ТОО "Oljakol" и представителем от работников заключен меморандум и составлен график выплаты до 13 сентября 2023 года. На совещании руководители предприятия отметили, что все долги будут погашены вовремя.

По состоянию на 1 сентября 2023 года ГКП "Теплокоммунэнерго" имеет задолженность за июль. Анализ показал, что ежегодно в межсезонье на предприятии возникает задолженность по заработной плате, связанная с выплатой дебиторской задолженности. Сейчас рассматриваются способы оплаты труда сотрудников.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

31 августа 2023 была проведена встреча с коллективом ТОО "SHARCEM (ШАРЦЕМ)" по требованиям работников о повышении заработной платы, и в результате переговоров работодатель принял решение о повышении зарплаты 200 работникам. Также предприятие планирует улучшить бытовые условия работников, отремонтировав столовую и общежитие.

"Отраслевому управлению с ТОО "SHARCEM (ШАРЦЕМ)" было поручено принять меры к устранению недостатков, выявленных в результате проверки, до 1 октября 2023 года. Акимам Аягозского, Жарминского районов совместно с Управлением координации занятости и социальных программ предусмотреть в первую очередь трудоустройство местного населения на вакантные рабочие места на предприятиях "KAZ Minerals Aktogay", "SHARCEM (ШАРЦЕМ)". Аким области Нурлан Уранхаев

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Кроме того, глава региона поручил заместителю акима области Шалкару Байбекову и Управлению здравоохранения обеспечить завершение проверочных работ деятельности Центра ядерной медицины и онкологии в установленные сроки в соответствии с законодательством, а также объективно обсудить результаты и принять решение.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В целях занятости жителей села Актогай и Копа предприятие ТОО "KAZ Minerals Aktogay" на собственные средства организует освоение или переподготовку по специальности. Так, была организована договоренность с электротехническим колледжем г. Семей и открыты 3-месячные курсы. Предполагается обучить 15 человек, а если программа даст результат, то количество обучаемых увеличится.

В завершение заседания аким области сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с сотрудниками ТОО "KAZ Minerals Aktogay" и Центра ядерной медицины и онкологии.