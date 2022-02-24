Назначен заместитель Генпрокурора РК
Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.
Улан Байжанов родился 9 августа 1958 года в Алма-Ате.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), юрист.
Трудовой стаж:
старший юрисконсульт КП «КазГУград» (1980-1983);
начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР (1983-1987);
инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома (1987-1991);
начальник Управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан (1991-1995);
генеральный директор правового центра «Алматы – Зан» (1995-1997);
вице-президент ОАО «Казахтелеком» (03.1997-03.1999);
вице-министр Министерства государственных доходов Республики Казахстан (03.1999 – 08.2002);
исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз» (01.2003 – 03.2003);
заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (03.2003 – 07.2003);
президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (с 12.2003 – АО «КазМунайГазКонсалтинг») (08.2003 – 12.2005);
руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз», вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2005-2008);
управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2011);
руководитель Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в странах Европы и международных организациях (2011-2015);
ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (27.08.2015 – 03.2017);
заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк» (03.07.2017 – 2018);
председатель Ревизионной комиссии НОК РК (с 02.2020);
независимый директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (с 01.2021).