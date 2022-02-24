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Законодательство РК
18:11 24.02.2022

Назначен заместитель Генпрокурора РК

Назначение заместителем Генерального Прокурора Фото: Facebook/Zerde National Infocommunication Holding
Распоряжением главы государства Улан Байжанов назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Улан Байжанов родился 9 августа 1958 года в Алма-Ате.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), юрист.

Трудовой стаж:

  • старший юрисконсульт КП «КазГУград» (1980-1983);

  • начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР (1983-1987);

  • инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского горисполкома (1987-1991);

    начальник Управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан (1991-1995);

  • генеральный директор правового центра «Алматы – Зан» (1995-1997);

  • вице-президент ОАО «Казахтелеком» (03.1997-03.1999);

  • вице-министр Министерства государственных доходов Республики Казахстан (03.1999 – 08.2002);

  • исполнительный директор по правовому обеспечению ЗАО «НК «КазМунайГаз» (01.2003 – 03.2003);

  • заместитель генерального директора ЗАО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» (03.2003 – 07.2003);

  • президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (с 12.2003 – АО «КазМунайГазКонсалтинг») (08.2003 – 12.2005);

  • руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз», вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз» (2005-2008);

  • управляющий директор АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (2009-2011);

  • руководитель Аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан, специальный представитель Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в странах Европы и международных организациях (2011-2015);

  • ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (27.08.2015 – 03.2017);

  • заместитель председателя правления АО «Казкоммерцбанк» (03.07.2017 – 2018);

  • председатель Ревизионной комиссии НОК РК (с 02.2020);

  • независимый директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (с 01.2021).

Константин Вноровский
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