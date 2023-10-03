Токаев освободил от должности заместителя Генпрокурора

Улан Байжанов освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды 3 октября 2023 года.

"Распоряжением главы государства Байжанов Улан Сапарович освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Улан Байжанов родился 9 августа 1958 года. Занимал ряд руководящих должностей в государственных органах и компаниях: с 2005 по 2008 год был руководителем аппарата президента АО "НК "КазМунайГаз", вице-президентом по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО "НК "КазМунайГаз".

С 2009 по 2011 год – управляющим директором Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

В 2011 году возглавил аппарат генерального прокурора. С 2015 по 2017 год был ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

24 февраля 2022 года был назначен заместителем Генерального прокурора.

Еще одним распоряжением Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем Генерального прокурора. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Ранее, 22 сентября 2023 года, Токаев освободил от должности замгенпрокурора Булата Дембаева.