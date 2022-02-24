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18:49 24.02.2022

Украина запросила у ЕС экстренную помощь

Украина запросила помощь в ЕС Фото: twitter Янеса Ленарчича
Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, передает Zakon.kz.
Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи.еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в Twitter

24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

По его словам, цель операции - защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

Лариса Черненко
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