18:49 24.02.2022
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
Фото: twitter Янеса Ленарчича
Украина обратилась к Евросоюзу за экстренной помощью в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, передает Zakon.kz.
Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи.еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в Twitter
24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
По его словам, цель операции - защита жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.