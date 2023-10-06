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Армения попросила ЕС о помощи из-за наплыва переселенцев из Нагорного Карабаха

Пашинян попросил у ЕС помощи с беженцами из Карабаха Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем, что Ереван нуждается в финансовой поддержке для преодоления кризиса, связанного с беженцами из Нагорного Карабаха, сообщает Zakon.kz.

Ленарчич сообщил Пашиняну о готовности ЕС оказать помощь правительству Армении и армянам Нагорного Карабаха "с целью преодоления этих проблем", сообщает пресс-служба армянского Кабмина. 

"Премьер-министр приветствовал визит господина Ленарчича в Армению, находящуюся в сложной ситуации, и отметил, что для преодоления кризиса, вызванного насильственным перемещением более 100 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, поддержка международного сообщества, в том числе финансовая, необходима", – сказано в сообщении Кабмина.

В Telegram-канале армянского Кабмина также сообщается, что 5 октября из резервного фонда правительства было выделено восемь миллиардов драмов (более 9 миллиарда тенге) для оказания единовременной финансовой поддержки вынужденно перемещенных армян из Нагорного Карабаха.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Ильхамом Алиевым 5 октября в испанском городе Гранада соглашение о мире, и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда. Он добавил, что не будет отменять свой визит в Гранаду вслед за Алиевым.

В Азербайджане в ответ заявили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона "с далекими от него странами".

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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