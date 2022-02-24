Умирзак Шукеев поручил оперативно решать накопившиеся проблемы Келеса

Эти и другие задачи аким области Умирзак Шукеев поставил перед акимом района Акментаем Есбаевым на отчетном совещании, где были дифференцированы показатели социально-экономического развития Келесского района.

На совещании были обсуждены актуальные вопросы и конкретные пути решения. Аким области Умирзак Шукеев отметил, что некоторые показатели в сфере сельского хозяйства выполнены не в полном объеме, и обязал усилить работу. Для создания новых рабочих мест поручено начать новые проекты.

Погода и природа Келеса очень благоприятны. Но он не в полной мере использует возможности и преимущества. В сфере сельского хозяйства необходимо создавать новые рабочие места, развивать агропромышленность и животноводство. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Келесе из 83 населенных пунктов 50 обеспечены природным газом, показатель составил 80,1%. В 2021 году завершены работы по строительству газовых объектов девяти населенных пунктов. В 14 населенных пунктах проведены работы по подводу питьевой воды, охват составил 75%.

Глава региона поручил продолжить проекты по улучшению инфраструктуры района, довести до полного обеспечения.

Необходимо усилить газификацию населенных пунктов. Активизировать работу в направлениях разведки подземных водных ресурсов, тепличного хозяйства, рационального использования водоемов. Приведите в порядок сельские автодороги. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В 2021 году объем произведенной в Келесском районе территориальной валовой продукции составил почти 90 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15,2 млрд тенге. Из них доля сельского хозяйства составила 69,4%. В 2022 году объем валовой произведенной продукции планируют довести до 95,1 млрд тенге. Всего в район привлечены 13,1 млрд тенге инвестиций, по сравнению с прошлым годом их объем увеличился на 543,5 млн тенге.

Аким района отметил влияние засухи на животноводство и другие вопросы в этой сфере, где будет проведена соответствующая работа. Объем произведенной продукции в сфере сельского хозяйства в регионе составил 62,2 млрд тенге. С одного поля с применением передовых технологий два-три раза в год (работает 316 проектов), собрано 121 тыс. тонн бахчевой и овощной продукции.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На территории района Северного Ташкентского канала проводится механическая очистка около 20 км сельских округов Жузимдик, Бирлесу, Актобе. В результате будет восстановлено 1500 га, будет улучшена пропускная способность воды почти на 3 тыс. га земли.