Токаев о проблеме с водоснабжением в Алматы: Требуется безотлагательное решение

На совещании по вопросам развития Алматы президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблему с обеспечением качественной питьевой водой в городе и отметил, что она требует безотлагательного решения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 18 августа, президент подчеркнул, что обеспечение качественной водой – актуальная проблема для всей страны, не исключая и Алматы. Частые аварии, из-за которых в мегаполисе то и дело отключают воду, требуют безотлагательного устранения.

Президент акцентировал внимание на том, что участившиеся сели и повышение мутности воды в реках представляют серьезную проблему. В конце июля коммунальные службы ограничили подачу питьевой воды в Медеуском районе именно по этим причинам. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что эта ситуация вызвала справедливое недовольство горожан.

"Касым-Жомарт Токаев обозначил основные задачи, которые необходимо решить для наведения порядка в водной сфере. В частности, правительству и акимату города предстоит ввести в эксплуатацию до конца октября текущего года водозабор Каргалы, сроки сдачи которого переносились по вине подрядчиков, а также провести полную ревизию состояния водного хозяйства города, осуществить гидрогеологические изыскания по определению подземных источников для водоснабжения верхней части Алматы, а также завершить строительство четырех скважин и резервуаров на станции "Балхаш", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что после аварии в Медеуском районе акимат Алматы начал разрабатывать новый проект на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Это позволит обеспечить стабильным водоснабжением микрорайоны в южной части района.