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19:43 24.02.2022

Токаев провел телефонный разговор с президентом Египта

телефонные переговоры Фото: Akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом Арабской Республики Египет Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси, сообщает Zakon.kz.
В ходе состоявшейся по инициативе египетской стороны беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.Сайт Акорды

Касым-Жомарт Токаев отметил, что связи между Казахстаном и Египтом имеют глубокие исторические корни. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений, за этот период удалось добиться успехов во взаимодействии в различных сферах.

Вместе с тем президент Казахстана высказал мнение, что на сегодняшний день потенциал казахско-египетских отношений используется не в полной мере, и призвал египетского лидера наращивать сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Глава государства выразил благодарность президенту Абдул-Фаттаху Халилу ас-Сиси и всему египетскому народу за поддержку и солидарность, проявленную во время январских событий.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, принимаются меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. Как заявил президент, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.

В завершение беседы глава государства пригласил Абдул-Фаттаха Халила ас-Сиси посетить Казахстан в удобное для него время.

Лариса Черненко
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