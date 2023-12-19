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Токаев поздравил президента Египта с переизбранием

президент РК Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Арабской Республики Египет.

Текст телеграммы опубликовала Акорда.


"Ваша убедительная победа на выборах является результатом Вашего огромного вклада в развитие страны, а также свидетельством высокого доверия к Вам со стороны египетского народа. Желаю, чтобы Ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчались успехом. С большим удовлетворением отмечаю расширение традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и всестороннем взаимном сотрудничестве. Уверен, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10-12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие 6 лет.

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