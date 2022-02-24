В Казахстане на Наурыз запустят дополнительные поезда

Соответствующая информация появилась на сайте АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Поезд 207/208 сообщением Алматы-2 – Шымкент отправится из Алматы 18 и 20 марта 2022 года. Обратно данный поезд будет следовать 19 и 21 марта 2022 года.

Поезд 206/205 сообщением Актобе – Атырау выедет из Актобе 18 и 20 марта 2022 года, а из Атырау – 19 и 21 марта 2022 года.

Поезд 204/203 сообщением Нур-Султан – Нурлы жол – Алматы-1 из столицы выедет 18 и 21 марта 2022 года. Обратно этот же поезд отправится 19 и 22 марта 2022 год.

Поезд 202/201 сообщением Нур-Султан – Нурлы жол – Шымкент отправится из столицы 18, 21 и 24 марта 2022 года. Из Шымкента будет возвращаться обратно в столицу 19, 21 и 25 марта 2022 года.

Кроме того, до открытия границы между Казахстаном и Россией временно сокращены маршруты четырех международных поездов. Они будут курсировать во внутриобластном сообщении.

Поезд 7/8 сообщением Алматы-2 – Саратов сокращен до станции Уральск курсированием через день. Он начнет выезжать из Алматы с 1 марта 2022 года по нечетным датам, из Уральска в Алматы – с 4 марта 2022 года по четным датам.

Поезд 145/146 сообщением Караганда – Омск сокращен до станции Петропавловск курсированием через день. Данный состав будет следовать из Караганды в Петропавловск и обратно с 2 марта 2022 года по четным дата.

Поезд 301/302 сообщением Алматы-2 – Новосибирск сокращен до станции Семей курсированием через день. Из Алматы он отправится в путь со 2 марта 2022 года по четным датам. В обратном направлении этот же поезд начнет следовать с 3 марта 2022 года по нечетным датам.