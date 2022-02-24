Крупный перегрузочный терминал откроется в Алматинской области

Так, в ближайшее время планируется осуществление масштабных проектов, направленных на логистику, хранение и складирование грузов как в экспортном, так и в импортном направлении.

Будет построен перегрузочный терминал на станции Достык компанией DAR RAIL Infrastructure стоимостью 25 млрд тенге. Там будет трудоустроено 150 человек. Проект предусматривает перевалку, хранение и складирование до 9 млн тонн грузов и 300 тыс. контейнеров в год, следующих через казахстанско-китайскую границу. Аким Алматинской области Канат Бозумбаев

По словам главы региона, участие международных игроков в разы сможет увеличить мощность терминалов и даст импульс развитию транзитного потенциала не только в масштабах региона, но и страны в целом.

Помимо этого, в ходе брифинга стало известно, что в регионе планируется открыть 10 крупных тепличных хозяйств.

В Алматинской области до 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 10 крупных тепличных хозяйств на 45 гектарах, их общая производственная мощность составит 25 тыс. тонн.

Открытие крупных теплиц позволит увеличить в два раза валовый выпуск овощей, создать более 500 рабочих мест, обеспечить переход к круглогодичному производству овощей.

Также в целях полного замещения импорта в Алматинской области планируется строительство двух и расширение одной птицефабрики.

Не осталась в стороне и сфера туризма.

К 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте увеличится до 6%.

В рамках Алматинского горного кластера планируется реализовать восемь проектов на общую сумму 546,7 млрд тенге и созданием более 6 тыс. рабочих мест.