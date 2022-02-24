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21:31 24.02.2022

Посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам

Обращение Фото: Facebook/Посольство Казахстана в Украине
Посольство Казахстана в Украине сделало обращение к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Посольство призывает заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания и следовать инструкциям местных властей.

В связи с военной угрозой рекомендуем гражданам РК строго следовать инструкциям местных властей, включая незамедлительное прибытие к месту ближайшего укрытия (бомбоубежище, подземный переход, подвал, цокольное помещение, подземная стоянка, подземный тоннель и т.п.).

Если в момент опасности вы остались в жилом помещении, необходимо полностью отключить освещение, не приближаться к окнам и занять наиболее безопасное место.

Постарайтесь заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания.

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