Посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам

Посольство призывает заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания и следовать инструкциям местных властей.

В связи с военной угрозой рекомендуем гражданам РК строго следовать инструкциям местных властей, включая незамедлительное прибытие к месту ближайшего укрытия (бомбоубежище, подземный переход, подвал, цокольное помещение, подземная стоянка, подземный тоннель и т.п.).

Если в момент опасности вы остались в жилом помещении, необходимо полностью отключить освещение, не приближаться к окнам и занять наиболее безопасное место.

Постарайтесь заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания.