21:31 24.02.2022
Посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам
Фото: Facebook/Посольство Казахстана в Украине
Посольство призывает заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания и следовать инструкциям местных властей.
В связи с военной угрозой рекомендуем гражданам РК строго следовать инструкциям местных властей, включая незамедлительное прибытие к месту ближайшего укрытия (бомбоубежище, подземный переход, подвал, цокольное помещение, подземная стоянка, подземный тоннель и т.п.).
Если в момент опасности вы остались в жилом помещении, необходимо полностью отключить освещение, не приближаться к окнам и занять наиболее безопасное место.
Постарайтесь заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания.
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