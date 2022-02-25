Полицейские Мангистау задержали женщину с 1400 дозами мефедрона

Полицейские задержали сорокалетнюю жительницу города Актау. Во время личного обыска у нее изъяли два свертка с мефедроном, общий вес которых составил свыше 700 граммов.

Таким образом в теневой рынок не допущено более 1400 разовых доз синтетики.

Как пояснили в профильном Департаменте МВД, задержанная доставляла оптовые партии синтетических наркотиков, которые предназначались для реализации через различные Telegram-чаты и интернет-магазины на территории Актау.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере, в целях сбыта посредством использования электронных информационных ресурсов». Задержанной грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся мероприятия по установлению преступных связей и других причастных лиц к данному преступлению. Пресс-служба МВД РК

Напомним, в 2020 году вступили поправки в Уголовный Кодекс, предусматривающие наказание за сбыт наркотических средств с использованием интернет ресурсов. В прошлом году по данной статье, именно по фактам сбыта посредствам электронных информационных ресурсов зарегистрировано 133 наркопреступления, с начала года – пять фактов.