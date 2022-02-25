Байден: США вводят новые санкции против России

Президент заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о введении новых санкций против России, они коснутся в том числе российских банков, ударят по высокотехнологичному сектору. Об этом он сказал, выступая в Белом доме.

Также США введут ограничения на экспорт в Россию.

Кроме того, он уточнил, что войска США не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

Наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО. Президент США Джо Байден

Новые санкции, по словам американского президента, коснуться бондов крупнейших российских госкомпаний и российской космической программы.

Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. Президент США Джо Байден.

Он уточнил, что в число подпадающих под санкции финансовых организаций входит ВТБ – второй по величине банк в России.

Санкции, которые мы налагаем на все эти банки, будут иметь больше последствий, чем (отключение РФ от – ред.) SWIFT. Президент США Джо Байден

Он отдельно подчеркнул, что США ограничат возможности России вести операции в твердой валюте.

Байден считает, что Россия начала военную компанию, в ответ на обращение жителей Донбасса, безосновательно.

По словам президента США, сейчас в отношениях между Россией и США произошел полный разрыв.