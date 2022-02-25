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00:23 25.02.2022

Байден: Против России вводится «разрушительный пакет санкций»

Разрушительные санкции, Россия Фото: Twitter/President Biden
Президент США Джо Байден заявил, что лидеры Группы семи договорились о введении «разрушительного пакета санкций» против России из-за вторжения в Украину, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент США написал в Twitter.

Этим утром я встретился с коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира) Путина на Украину, и мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу. Президент США Джо Байден

Также он выразил поддержку «храброму» народу Украины.

Ранее Байден заявил, что «только Россия несет ответственность за разрушения», которые принесет нападение на Украину. В конце января президент США говорил готовности ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина, если российские войска вторгнутся на территорию Украины. Тогда он указал, что, если вторжение произойдет, оно будет иметь «огромные последствия» и «изменит мир».

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