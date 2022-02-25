Япония введет дополнительные санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает агентство Kyodo.

Кисида заявил, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт полупроводников и других товаров, замораживание активов российских финансовых учреждений и приостановление выдачи виз некоторым российским физическим и юридическим лицам.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как лидеры стран G7 осудили Россию и пообещали принять строгие и скоординированные экономические и финансовые санкции.