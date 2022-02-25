«Кайрат» представил заявку на сезон

По информации Профессиональной футбольной лиги Казахстана, в составе «желто-черных» заявлены следующие игроки:

Вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков.

Защитники: Маки Баньяк, Сергей Кейлер, Арсен Азатов.

Полузащитники: Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Жасурбек Жалолиддинов, Адам Адахаджиев, Рикардо Алвеш, Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин.

Нападающие: Хосе Канте, Жоао Пауло, Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов.

Стоит отметить, что состав может претерпеть изменения из-за открытого до 23 февраля трансферного окна.