Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:58 25.02.2022

«Кайрат» представил заявку на сезон

тренировки Кайрата Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский «Кайрат» опубликовал заявку на футбольный сезон 2022 года в Казахстане. Состав может претерпеть изменения из-за открытого до 23 февраля трансферного окна, сообщает Zakon.kz.

По информации Профессиональной футбольной лиги Казахстана, в составе «желто-черных» заявлены следующие игроки:

  • Вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков.

  • Защитники: Маки Баньяк, Сергей Кейлер, Арсен Азатов.

  • Полузащитники: Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Жасурбек Жалолиддинов, Адам Адахаджиев, Рикардо Алвеш, Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин.

  • Нападающие: Хосе Канте, Жоао Пауло, Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов.

Стоит отметить, что состав может претерпеть изменения из-за открытого до 23 февраля трансферного окна.

Данияр Кунафин
Алматы
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины
24.02.2022
Курс доллара вырос сразу на 15,3 тенге
24.02.2022
Падение тенге: Нацбанк провел валютные интервенции на 137 млн долларов
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все