08:58 25.02.2022
«Кайрат» представил заявку на сезон
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский «Кайрат» опубликовал заявку на футбольный сезон 2022 года в Казахстане. Состав может претерпеть изменения из-за открытого до 23 февраля трансферного окна, сообщает Zakon.kz.
По информации Профессиональной футбольной лиги Казахстана, в составе «желто-черных» заявлены следующие игроки:
Вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков.
Защитники: Маки Баньяк, Сергей Кейлер, Арсен Азатов.
Полузащитники: Яцек Гуральски, Гулжигит Алыкулов, Жасурбек Жалолиддинов, Адам Адахаджиев, Рикардо Алвеш, Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин.
Нападающие: Хосе Канте, Жоао Пауло, Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов.
Стоит отметить, что состав может претерпеть изменения из-за открытого до 23 февраля трансферного окна.