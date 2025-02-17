ФК "Кайрат" представил мужскую и женскую команды на новый сезон
На встрече с фанатами руководители легендарного клуба обозначили ключевые цели на предстоящий сезон: защита чемпионского титула, выход в общий этап еврокубков, борьба за Кубок Казахстана и Кубок Лиги.
Фото: telegram/fc_kairat
Перед выходом на сцену основной мужской дружины болельщикам была представлена женская профессиональная команда "Кайрат", которая почти полностью состоит из воспитанниц Академии клуба.
После этого на обозрение зрителей вышли игроки, тренерский штаб и персонал основной команды.
Фото: telegram/fc_kairat
Финалом мероприятия стала автограф-сессия, где каждый желающий смог сделать фото с футболистами и получить автографы. Помимо этого, прошла пресс-конференция с участием руководства, тренера и игроков "Кайрата".
Чемпион страны начинает нынешний сезон уже на этой неделе. 22 февраля алматинцы в Астане встречаются с "Актобе" в рамках финала Суперкубка РК, начало в 15:00.