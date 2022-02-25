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Законодательство РК
10:24 25.02.2022

Назначен завотделом внутренней политики АП

Тлепов Фото: primeminister.kz
Тлепов Болат Анапияевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Тлепов Болат Анапияевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится на сайте Акорды.

Тлепов Болат родился 6 декабря 1978 г. в городе Кентау.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (2000)

Специальность «Политолог, преподаватель политологии»

Трудовой стаж:

· Эксперт общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научный сотрудник Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старший научный сотрудник Центра политических технологий (2001-2005).

· Исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима г. Алматы (2005-2006).

· Заместитель директора Департамента внутренней политики, заместитель начальника Управления внутренней политики г. Алматы (2008).

· Заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны (2008-2013).

· Руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны» (2013-2014).

· Заместитель начальника Административного Департамента Министерства обороны РК (2014-2015).

· Советник заместителя премьер-министра РК (2015-2016).

· Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019).

· Государственный инспектор Администрации президента РК (11.2019-06.2020).

· Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (с 06.2020).

Оксана Житникова
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