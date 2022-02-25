Назначен завотделом внутренней политики АП
Распоряжением главы государства Тлепов Болат Анапияевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится на сайте Акорды.
Тлепов Болат родился 6 декабря 1978 г. в городе Кентау.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (2000)
Специальность «Политолог, преподаватель политологии»
Трудовой стаж:
· Эксперт общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научный сотрудник Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старший научный сотрудник Центра политических технологий (2001-2005).
· Исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима г. Алматы (2005-2006).
· Заместитель директора Департамента внутренней политики, заместитель начальника Управления внутренней политики г. Алматы (2008).
· Заместитель начальника, начальник Управления внутренней политики г. Астаны (2008-2013).
· Руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны» (2013-2014).
· Заместитель начальника Административного Департамента Министерства обороны РК (2014-2015).
· Советник заместителя премьер-министра РК (2015-2016).
· Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019).
· Государственный инспектор Администрации президента РК (11.2019-06.2020).
· Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (с 06.2020).