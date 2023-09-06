Айжан Шайназарова назначена завотделом внутренней политики АП

Айжан Шайназарова назначена заведующей отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующее распоряжение опубликовано 6 сентября 2023 года на сайте Акорды.

Айжан Шайназарова родилась в 1971 году в Алматы. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Национальную школу государственной политики Академии госуправления при президенте РК, прошла стажировку в Университете Дьюка.

Трудовой стаж:

Старший лаборант алматинского филиала Жамбылского института легкой и пищевой промышленности (03.09.1993-26.02.1994).

Старший лаборант кафедры философии Казахской государственной академии управления, г. Алматы (28.02.1994-01.09.1994).

Преподаватель кафедры философии Казахской государственной академии управления, г. Алматы (01.09.1994-26.12.1995).

Преподаватель кафедры философии истории Казахской государственной академии управления, г. Алматы (20.10.1998-01.07.1999).

Старший преподаватель кафедры философии Евразийского университета имена Л.Н. Гумилева, г. Астана (09.09.1999-12.03.2001).

Главный специалист Управления общественно-политической работы Департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК, г. Астана (10.07.2001-15.07.2003).

Начальник Центра анализа и мониторинга Управления региональной политики Департамента внутренней политики Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (15.07.2003-18.08.2003).

Начальник Центра анализа и мониторинга Управления региональной политики Департамента организационной работы и социальных технологий Министерства культуры, информации и общественного согласия РК(18.08.2003-02.02.2004).

Начальник Центра анализа и мониторинга Управления мониторинга и социальных технологий Департамента социальных технологий Министерства информации Республики Казахстан (02.02.2004-01.12.2004).

Главный эксперт социально-политического отдела Управления внутренней политики Администрации президента РК (01.12.2004-15.03.2005).

Главный эксперт социально-политического отдела Администрации президента РК (15.03.2005-01.03.2008).

Эксперт отдела внутренней политики Администрации президента РК (01.03.2008-23.02.2009).

Инспектор Отдела внутренней политики Администрации Президента РК (23.02.2009-05.06.2009);

Заведующая сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК (05.06.2009-22.08.2019).

Заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК (22.08.2019-03.02.2021).

Заместитель акима района Есиль города Нур-Султан (03.02.2021-17.05.2021).

Руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Казахстана (05.2021-02.10.2022).

Государственный инспектор Администрации президента РК (с 03.10.2022).

Ранее Болат Тлеп был освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента.