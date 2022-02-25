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Законодательство РК
10:28 25.02.2022

Нурлан Абдрахманов назначен первым замепредседателя АРРФ

zakon.kz Фото: zakon.kz
Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает Zakon.kz.

Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Распоряжением главы государства Смоляков Олег Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Анастасия Стативкина
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