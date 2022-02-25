Нурлан Абдрахманов назначен первым замепредседателя АРРФ

Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Распоряжением главы государства Смоляков Олег Александрович освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка