Токаев назначил зампредседателя АРРФР

В Казахстане назначен новый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Им стал Даурен Салимбаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение сегодня, 18 сентября 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев. "Распоряжением главы государства Салимбаев Даурен Ниязбекович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в официальной публикации Акорды. Фото: gov.kz Из открытых источников известно, что Даурен Салимбаев до назначения был директором Департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций. Материал по теме Объявлен отбор в кадровый резерв АРРФР 4 сентября 2025 года Токаев назначил первого заместителя главы АРРФР. Им стал Тимур Абилкасымов.

