Политика

Токаев назначил зампредседателя АРРФР

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 13:08 Фото: akorda.kz
В Казахстане назначен новый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Им стал Даурен Салимбаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение сегодня, 18 сентября 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Салимбаев Даурен Ниязбекович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в официальной публикации Акорды.

Фото: gov.kz

Из открытых источников известно, что Даурен Салимбаев до назначения был директором Департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций.

Объявлен отбор в кадровый резерв АРРФР

4 сентября 2025 года Токаев назначил первого заместителя главы АРРФР. Им стал Тимур Абилкасымов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
