Токаев назначил зампредседателя АРРФР
Фото: akorda.kz
В Казахстане назначен новый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Им стал Даурен Салимбаев, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение сегодня, 18 сентября 2025 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжением главы государства Салимбаев Даурен Ниязбекович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка", – говорится в официальной публикации Акорды.
Фото: gov.kz
Из открытых источников известно, что Даурен Салимбаев до назначения был директором Департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций.
4 сентября 2025 года Токаев назначил первого заместителя главы АРРФР. Им стал Тимур Абилкасымов.
