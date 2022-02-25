Работа на ощупь: что производит в Караганде общество слепых

К примеру, железнодорожников обеспечивают фильтрами для тепловозов. Из гофрокартона производят тару, коробки для пиццы, одноразовые стаканчики и многое другое.

Цеха ТОО «Карагандинское учебно-производственное предприятие ОО «Казахское общество слепых» расположены в Пришахтинске, на улице Методической. Первое, что видим, – это вывеска «Садовый центр».

Фото: акимат Карагандинской области

В теплицах полным ходом идет подготовка к летнему сезону. Предприятие участвует в озеленении города. Цветочную рассаду покупают и садоводы, и организации.

Выращиваем петуньи – около десятка разных сортов. Снабжаем ампельной петуньей. Много других видов однолетников: бархатцы, катарантус, виола, сальвия и т. д. Все это разнообразие видите летом на клумбах. Используем только проверенные профессиональные семена. В этом году подготовим порядка 200 тысяч штук петуний и около 100 тысяч других цветов. Посев начали в феврале, в марте будет пикировка рассады, с мая выставим на продажу, – говорит Мария Золотых, заведующая теплицами.

Под ее руководством трудятся слабовидящие цветоводы. Сейчас с объемом справляются два сотрудника, дополнительная рабочая сила потребуется в марте.

Фото: акимат Карагандинской области

Экскурсию по промышленным цехам провел директор предприятия Бакытбек Бейсебаев.

Наше Казахское общество слепых придерживается политики производства методом кооперации. По стране сегодня работают 29 предприятий общественного объединения. Одни производят полуфабрикат или сырье, другие выпускают конечное изделие. У нас конечный этап по гофрокартону. Делаем поддоны, коробки разной сложности, крафт-упаковку. Продаем внутри области, клиенты местные. Регион наш промышленный, рынок сбыта большой, – рассказал руководитель общественного объединения.

Фото: акимат Карагандинской области

На этом участке руководит процессом и управляет станками зрячий сотрудник. Это обусловлено тонкостью работы и безопасностью. А люди с инвалидностью заняты на вспомогательных работах и упаковке.

Другое направление – масляные, топливные фильтры для различных видов техники: тепловозов, КАМАЗов, тракторов. По словам Бакытбека Бейсебаева, эта продукция востребована не только компаниями. Предприятие знают и частные автовладельцы, нередко обращаются за помощью.

Андрей Лотарев привык работать на ощупь, легко справляется с оборудованием для выпуска фильтров. На этом предприятии трудится больше 30 лет. От простого рабочего дошел до начальника цеха. Возраст и проблемы со зрением не мешают двигаться дальше. Параллельно с работой он учится в колледже на финансиста, в этом году получит диплом.

В этом же цеху предложили новое изделие – корзину для посадки растений. Андрей Лотарев назвал ноу-хау «дедовский метод».

Фото: акимат Карагандинской области

Основа изготавливается из проволоки, а внутрь помещается мешок из агроткани. Устройство может быть выполнено любого размера: маленькое – под цветы, большое – под саженцы кустарников и деревьев. Агроткань позволит удерживать влагу, и растение легче приживется.

Еще одно подразделение предприятия – швейный цех. Ассортимент продукции большой – от постельного белья до спецодежды.

Фото: акимат Карагандинской области

Я училась в интернате для слепых, мои одноклассники работают на этом предприятии. Устроилась по их примеру. Третий год здесь. Условия нормальные. Главное – возможность заработка, – поделилась работница швейного цеха Татьяна Огневая.

В целом на предприятии Общества слепых сегодня трудятся 25 человек с особыми потребностями. По мере необходимости объявляют дополнительный набор через Центр занятости. В ближайшее время планируется создать еще около двух десятков рабочих мест.

Фото: акимат Карагандинской области

Незрячие готовы работать еще больше, приносить пользу. Все зависит от увеличения заказов на их продукцию.