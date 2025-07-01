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Общество

Без работы остались павлодарские швеи общества слепых

В Павлодаре без работы остались работники общества слепых, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 03:05 Фото: pixabay
14 слабовидящих и незрячих работников павлодарского филиала Казахского общества слепых остались без работы, сообщает Zakon.kz.

Каждому из них выдали уведомление о ликвидации участка, передает Astana TV.

"8 июля, по закону, мы уже с ними расторгаем трудовой договор, каждый получит приказ, и, согласно закону, двухмесячную компенсацию", – объяснил директор учебно-производственного предприятия казахского общества слепых города Павлодара Аргынгали Бердиев.

По словам директора, людям предлагали другую работу, но кто-то отказался, а кто-то просто не смог. Он же заявил, что их единственный заказчик больше не нуждается в услугах предприятия. Уволенные сотрудники же уверены, что тендер потеряли из-за долгого переезда общества на новое место.

Оказалось, что здание и территорию павлодарского общества слепых принудительно изъяли в сентябре прошлого года для строительства комфортной школы на 1200 мест. Тогда люди тогда жаловались, что их лишили привычной инфраструктуры и удобств, которые необходимы незрячим. Но никакие строительно-монтажные работы до сих пор не ведутся.

В акимате Павлодара чиновники обещали помочь слепым людям с трудоустройством.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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