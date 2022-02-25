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12:06 25.02.2022

Теннисист Новак Джокович потерял статус первой ракетки мира

Теннис АТП 500 Поражение Фото: Instagram/djokernole
Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл в четвертьфинале крупного турнира в Дубае. Сенсацию преподнес чешский теннисист Иржи Веселы, сообщает Zakon.kz.

Сербский теннисист Новак Джокович не смог пробиться в полуфинал турнира ATP-500 с призовым фондом чуть меньше трех миллионов долларов США. На стадии 1/4 финала серб уступил чешскому «квалифаеру», 123-му номеру мирового рейтинга Иржи Веселы.

Поединок протяженностью два часа завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7) в пользу представителя Чехии.

Необходимо отметить, что в текущем турнире Веселы был сильнее хорвата Марина Чилича и 15-го номера мирового рейтинга, испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута.

Даниил Медведев

Фото: instagram/medwed33

В свою очередь Даниил Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обогнав Джоковича, серб потерял 410 баллов из-за поражения в Дубае (8465). 28 февраля россиянин станет 27-м в истории лучшим теннисистом планеты.

Джокович лидировал в мировом рейтинге 361 неделю, что является рекордом.

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