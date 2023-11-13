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Новак Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона

Новак Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона 2023 Фото: atptour
Сербский теннисист Новак Джокович досрочно гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона 2023. Это стало возможным после победы в первом матче на Итоговом турнире ATP, где он обыграл представителя Дании Хольгера Руне, сообщает Zakon.kz.

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До старта турнира в Турине на первое место рейтинга претендовал Карлос Алькарас. Для этого ему надо было стать чемпионом Итогового турнира, не проиграв ни одного матча, и надеяться на то, что серб потерпел бы поражение во всех своих матчах на групповой стадии.

Ранее были представлены результаты и видеообзор первого игрового дня Итогового чемпионата АТР. 

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