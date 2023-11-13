Новак Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона

Сербский теннисист Новак Джокович досрочно гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона 2023. Это стало возможным после победы в первом матче на Итоговом турнире ATP, где он обыграл представителя Дании Хольгера Руне, сообщает Zakon.kz.

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До старта турнира в Турине на первое место рейтинга претендовал Карлос Алькарас. Для этого ему надо было стать чемпионом Итогового турнира, не проиграв ни одного матча, и надеяться на то, что серб потерпел бы поражение во всех своих матчах на групповой стадии.

HE DOES IT AGAIN 👏



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Ранее были представлены результаты и видеообзор первого игрового дня Итогового чемпионата АТР.