Новак Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона

До старта турнира в Турине на первое место рейтинга претендовал Карлос Алькарас. Для этого ему надо было стать чемпионом Итогового турнира, не проиграв ни одного матча, и надеяться на то, что серб потерпел бы поражение во всех своих матчах на групповой стадии.

HE DOES IT AGAIN 👏



Novak Djokovic is your ATP Year-End No. 1 presented by Pepperstone!@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/MGQkaslVhj