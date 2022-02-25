Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:46 25.02.2022

Кайрат Нуртас празднует 33-летие на Мальдивах

праздник Фото: instagram.com/kair_n
Казахстанскому певцу Кайрату Нуртасу исполнилось 33 года. Праздник артист проводит на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.

Актер опубликовал видео с праздника.

День рождения начался, – отмечено в подписи к публикации.

Кайрат Нуртас родился 25 февраля в Туркестане. В десятилетнем возрасте дебютировал на эстраде в Байконуре. По результатам ЕMA-2020 года занял первое место в рейтинге «Лучший казахстанский исполнитель». В 2020 году стал почетным гражданином Шымкента.

Является лауреатом Государственной премии «Дарын».

Анастасия Московчук
Нуртас Кайрат Казахстан
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины
24.02.2022
Падение тенге: Нацбанк провел валютные интервенции на 137 млн долларов
24.02.2022
Казахстанцев эвакуируют из Украины
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все