Кайрат Нуртас празднует 33-летие на Мальдивах

Актер опубликовал видео с праздника.

День рождения начался, – отмечено в подписи к публикации.

Кайрат Нуртас родился 25 февраля в Туркестане. В десятилетнем возрасте дебютировал на эстраде в Байконуре. По результатам ЕMA-2020 года занял первое место в рейтинге «Лучший казахстанский исполнитель». В 2020 году стал почетным гражданином Шымкента.

Является лауреатом Государственной премии «Дарын».