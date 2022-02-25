11:46 25.02.2022
Кайрат Нуртас празднует 33-летие на Мальдивах
Фото: instagram.com/kair_n
Казахстанскому певцу Кайрату Нуртасу исполнилось 33 года. Праздник артист проводит на Мальдивских островах, сообщает Zakon.kz.
Актер опубликовал видео с праздника.
День рождения начался, – отмечено в подписи к публикации.
Кайрат Нуртас родился 25 февраля в Туркестане. В десятилетнем возрасте дебютировал на эстраде в Байконуре. По результатам ЕMA-2020 года занял первое место в рейтинге «Лучший казахстанский исполнитель». В 2020 году стал почетным гражданином Шымкента.
Является лауреатом Государственной премии «Дарын».