Жена Кайрата Нуртаса показала, где и с кем отметила маленький праздник пятого ребенка
Об этом стало известно из Instagram супруги любимца казахстанцев. Этот маленький праздник Жулдыз Абдукаримова отметила фотосессией, куда пришла со своей мамой.
"Рабие Султан сегодня исполнилось 2 месяца. Очередная фотосессия. Каждый месяц сама приходит на фотосессию. Потом лежит сладкая и позирует. Работу работает", – с умилением рассказала 37-летняя многодетная мама в Stories в понедельник.
Актриса также пообещала своим подписчикам, что покажет фотографии малышки, "когда придет время".
"С днем рождения, Рабия Султан. Доча, поздравляю с 2 месяцами", – заключила Абдукаримова, обращаясь к своей маленькой дочери.
8 октября 2025 года семья Кайрата Нуртаса закатила той в честь юбилея папы артиста Нуртаса Айдарбекова. Поздравить дедушку с 60-летием из Астаны прилетели дети Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой. Но актрисы, которая более месяца назад стала мамой в пятый раз, не было на опубликованных кадрах. Это заметили и поклонники звездного семейства, которые задали соответствующие вопросы, на которые ответа не получили.
О том, как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы, можете узнать здесь.