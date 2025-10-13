#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса показала, где и с кем отметила маленький праздник пятого ребенка

актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова с пятым ребенком, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:48 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
В семье известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса продолжается череда праздников. Сегодня, 13 октября 2025 года, пятому ребенку 36-летнего артиста исполнилось 2 месяца, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram супруги любимца казахстанцев. Этот маленький праздник Жулдыз Абдукаримова отметила фотосессией, куда пришла со своей мамой.

"Рабие Султан сегодня исполнилось 2 месяца. Очередная фотосессия. Каждый месяц сама приходит на фотосессию. Потом лежит сладкая и позирует. Работу работает", – с умилением рассказала 37-летняя многодетная мама в Stories в понедельник.

Актриса также пообещала своим подписчикам, что покажет фотографии малышки, "когда придет время".

"С днем рождения, Рабия Султан. Доча, поздравляю с 2 месяцами", – заключила Абдукаримова, обращаясь к своей маленькой дочери.

8 октября 2025 года семья Кайрата Нуртаса закатила той в честь юбилея папы артиста Нуртаса Айдарбекова. Поздравить дедушку с 60-летием из Астаны прилетели дети Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой. Но актрисы, которая более месяца назад стала мамой в пятый раз, не было на опубликованных кадрах. Это заметили и поклонники звездного семейства, которые задали соответствующие вопросы, на которые ответа не получили.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 17:48
"От кого?": Жулдыз Абдукаримова показала реакцию детей на свою пятую беременность

О том, как дети Нуртаса и Абдукаримовой отреагировали на новость о пятой беременности мамы, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Появились первые кадры с грандиозного тоя, который устроила семья Кайрата Нуртаса
11:09, 09 октября 2025
Появились первые кадры с грандиозного тоя, который устроила семья Кайрата Нуртаса
Отец Кайрата Нуртаса покорил поклонников своим голосом
13:54, 18 февраля 2025
Отец Кайрата Нуртаса покорил поклонников своим голосом
Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка
17:43, 08 сентября 2025
Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: