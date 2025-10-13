Жена Кайрата Нуртаса показала, где и с кем отметила маленький праздник пятого ребенка

В семье известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса продолжается череда праздников. Сегодня, 13 октября 2025 года, пятому ребенку 36-летнего артиста исполнилось 2 месяца, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram супруги любимца казахстанцев. Этот маленький праздник Жулдыз Абдукаримова отметила фотосессией, куда пришла со своей мамой.

"Рабие Султан сегодня исполнилось 2 месяца. Очередная фотосессия. Каждый месяц сама приходит на фотосессию. Потом лежит сладкая и позирует. Работу работает", – с умилением рассказала 37-летняя многодетная мама в Stories в понедельник.

Актриса также пообещала своим подписчикам, что покажет фотографии малышки, "когда придет время".

"С днем рождения, Рабия Султан. Доча, поздравляю с 2 месяцами", – заключила Абдукаримова, обращаясь к своей маленькой дочери.

8 октября 2025 года семья Кайрата Нуртаса закатила той в честь юбилея папы артиста Нуртаса Айдарбекова. Поздравить дедушку с 60-летием из Астаны прилетели дети Кайрата и Жулдыз Абдукаримовой. Но актрисы, которая более месяца назад стала мамой в пятый раз, не было на опубликованных кадрах. Это заметили и поклонники звездного семейства, которые задали соответствующие вопросы, на которые ответа не получили.

