В правила информирования по работе цифрового майнинга планируют внести изменения

Так, юридические лица, планирующие осуществлять деятельность по цифровому майнингу, должны информировать об этом уполномоченный орган в виде электронного обращения.

Юридические лица, планирующие оказывать услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг, должны информировать уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с момента заключения договора с лицами, осуществляющими цифровой майнинг также в виде электронного обращения.

Кроме того, эти субъекты будут предоставлять в уполномоченный орган информацию о своей деятельности ежеквартально в электронном формате.

Проект документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта 2022 года.