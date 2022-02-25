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Законодательство РК
12:17 25.02.2022

В правила информирования по работе цифрового майнинга планируют внести изменения

изменения в правила информирования Фото: Zakon.kz
МИИР подготовило изменения и дополнения в Правила информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Так, юридические лица, планирующие осуществлять деятельность по цифровому майнингу, должны информировать об этом уполномоченный орган в виде электронного обращения.

Юридические лица, планирующие оказывать услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим цифровой майнинг, должны информировать уполномоченный орган в течение 30 календарных дней с момента заключения договора с лицами, осуществляющими цифровой майнинг также в виде электронного обращения.

Кроме того, эти субъекты будут предоставлять в уполномоченный орган информацию о своей деятельности ежеквартально в электронном формате.

Проект документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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