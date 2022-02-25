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Законодательство РК
13:07 25.02.2022

«Один в поле не воин» – Смаилов предложил помочь таможенникам

ситуация на таможне Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) заявил, что «серый» импорт серьезно вредит внутренним производителям, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы достаточно часто говорим о необходимости выравнивания статистики внешней и взаимной торговли и обеления внешнеторговых потоков. «Серый» импорт серьезно вредит внутренним производителям, легальным импортерам, негативно отражается на бюджетах наших государств. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Глава казахстанского правительства добавил, что в настоящее время Казахстан серьезно усилил меры таможенного контроля на границе с КНР. В итоге, по его данным, принятые меры только за два неполных месяца привели к росту оформлений товаров и уплаты таможенных платежей.

Вместе с тем, подчеркнул Смаилов, наблюдается значительный рост импорта из КНР в соседние страны, который в дальнейшем попадает на общий рынок без должной таможенной очистки и уплаты налоговых платежей.

В данном случае пословица «Один в поле не воин» очень подходит к описанию складывающейся ситуации. Считаем необходимым приложить совместные усилия к полноценному и качественному таможенному оформлению внешней торговли, в первую очередь, в торговле с КНР. Требуется срочная оцифровка всех процессов и обмена данными. Алихан Смаилов

Это, по его оценке, даст толчок для развития добросовестной конкуренции и увеличения поступлений в бюджет за счет налогов и таможенных пошлин.

Такую работу необходимо проводить при активной координации Комиссии. Одним созданием переговорной площадки здесь не обойтись. Настало время принимать конкретные шаги и отойти от многочасовых собраний. Глава правительства РК
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