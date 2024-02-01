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Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров встретились в Алматы

Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров встретились в Алматы Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Встреча состоялась в Алматы в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 февраля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Как отметил Алихан Смаилов, Кыргызстан является для Казахстана стратегическим партнером и братским государством.

"Благодаря политической воле наших лидеров сегодня казахстанско-кыргызские отношения находятся на качественно новом уровне", – сказал премьер-министр.

Глава правительства также отметил поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12% и достигла 1,3 млрд долларов. Вместе с тем РК и КР продолжают совместную работу по доведению объема товарооборота до 2 млрд долларов.

Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров встретились в Алматы

Фото: primeminister.kz

"Этому способствует эффективная деятельность двусторонних механизмов сотрудничества, таких как Межправительственный совет и Форум межрегионального сотрудничества. Правительство Казахстана готово дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство по всем направлениям", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога.

"С каждым годом растет объем взаимной торговли и инвестиций, а деловые, научные и культурные связи активизируются. В рамках Межправительственного совета обсуждаются общие стратегические цели, концептуальные подходы и направления долгосрочного развития кыргызско-казахстанского сотрудничества. Активное взаимодействие между нашими странами осуществляется на многосторонних площадках", – сказал он.
Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров встретились в Алматы

Фото: primeminister.kz

Акылбек Жапаров подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем углублении союзнических отношений с Казахстаном, основанных на взаимном доверии и понимании.

В ходе встречи главы правительств рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе, в торгово-экономической и нефтегазовой отраслях.

Кроме того, стороны договорились в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузового автотранспорта на казахстанско-кыргызской границе, а также усилить взаимодействие в водно-энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что в Алматы прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин.

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