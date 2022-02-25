Абаев заявил о системных проблемах в казахстанском спорте

Поводов для радости немного. Речь идет о провале. В общественном мнении именно такая интерпретация. Неудовлетворительные результаты на Олимпиадах – это не только вопрос системы подготовки олимпийских команд, но и результат наличия системных проблем в отечественном спорте в целом. Даурен Абаев

Казахстанцам не удалось завоевать ни одну медаль на Олимпиады в Пекине. Лучший результат в сборной — выступление шорт-трекиста Абзала Ажгалиева, занявшего четвертое место. По словам министра культуры и спорта, невозможно изменить ситуацию лишь косметическими полумерами.

Нужны большие комплексные изменения в системе подготовки спортсменов на всех уровнях – от спортивных секций до формирования олимпийского резерва. Сегодня перед нами стоит большая задача – сформировать программное видение развития спорта, включая строительство инфраструктуры, систематизацию календарей соревнований и подготовительных сборов, установление баланса в финансировании профессионального и массового спорта, укомплектование спортивных школ всех уровней, подготовку судей, тренеров, спортивных врачей и многое другое. Даурен Абаев

Министр заявил, что разработанный план развития будет согласован с президентом страны.

Для удобства в него войдут две суб-программы подготовки казахстанских спортсменов к следующим Олимпийским играм: «Париж-2024» и «Милан-2026», – заключил министр.