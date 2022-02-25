Токаев поблагодарил Пашиняна за поддержку решения об отправке миротворцев ОДКБ
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины.
Приветствуя премьер-министра Армении, глава нашего государства отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.
В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты.Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.
В свою очередь руководитель армянского правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.
Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества и развития евразийского экономического пространства.Никол Пашинян
Фото: akorda.kz
Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.