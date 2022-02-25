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Законодательство РК
13:22 25.02.2022

Токаев поблагодарил Пашиняна за поддержку решения об отправке миротворцев ОДКБ

акорда, токаев, пашинян, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахстанско-армянских отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе по линии ЕАЭС. Лидеры также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и ситуацию вокруг Украины.

Приветствуя премьер-министра Армении, глава нашего государства отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества.

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Очень важная дата. Налажен открытый политический диалог на высшем и высоком уровнях. Развиваются парламентские связи, культурно-гуманитарные контакты.Касым-Жомарт Токаев

акорда, токаев, пашинян, встреча

Фото: akorda.kz

Глава государства высоко оценил текущее председательство Армении в ОДКБ и выразил признательность Николу Пашиняну за поддержку решения о направлении миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан во время трагических январских событий.

В свою очередь руководитель армянского правительства выразил благодарность за гостеприимство и высокий уровень организации заседания ЕМПС.

Очень рад, что наши отношения с Казахстаном успешно развиваются. Сейчас в формате ЕАЭС мы обсуждаем вопросы дальнейшего экономического сотрудничества и развития евразийского экономического пространства.Никол Пашинян

акорда, токаев, пашинян, встреча

Фото: akorda.kz

Он также положительно оценил механизмы кризисного реагирования ОДКБ, отметив приоритетность этого вопроса в рамках председательства Армении в организации.

Динара Халдарова
ОДКБ Пашинян Никол Токаев Касым-Жомарт Армения Казахстан
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