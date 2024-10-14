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Токаев созвонился с премьер-министром Армении

Токаев созвонился с премьер-министром Армении, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 16:55 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 октября 2024 года провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Акорде озвучили подробности этого разговора, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы президента, Токаев и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле 2024 года", – сказано в публикации.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

21 сентября Токаев поздравлял Пашиняна с Днем независимости Республики Армения.

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