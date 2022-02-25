Олжас Бектенов стал председателем Антикора

Назначить Бектенова Олжаса Абаевича председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Распоряжением главы государства Олжас Бектенов освобожден от должности первого заместителя председателя Антикоррупционной службы.

Бектенов Олжас Абаевич родился 13 декабря 1980 года в Алматы.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой стаж:

Главный специалист отдела в Управлении юстиции Алматы (2002-2006).

Эксперт юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК (2006).

Работа в Администрации президента РК.

Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

Начальник Управления государственных закупок г. Астаны (01.2015-07.2015).

Руководитель Управления государственных закупок Астаны, руководитель аппарата акима Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан (07.2015-2016).

Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане (2016-07.2017).

Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017-06.2018).

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018-06.2019).

Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 06.2019).

Ранее сообщалось, что Марат Ахметжанов освобожден от должности председателя Агентства РК по противодействию коррупции. Теперь он возглавляет МВД.