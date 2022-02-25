Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:30 25.02.2022

Олжас Бектенов стал председателем Антикора

назначение Фото: primeminister.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Олжас Бектенов возглавил Агентство по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
Назначить Бектенова Олжаса Абаевича председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Распоряжением главы государства Олжас Бектенов освобожден от должности первого заместителя председателя Антикоррупционной службы.

Бектенов Олжас Абаевич родился 13 декабря 1980 года в Алматы.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой стаж:

  • Главный специалист отдела в Управлении юстиции Алматы (2002-2006).

  • Эксперт юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК (2006).

  • Работа в Администрации президента РК.

  • Заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

  • Начальник Управления государственных закупок г. Астаны (01.2015-07.2015).

  • Руководитель Управления государственных закупок Астаны, руководитель аппарата акима Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан (07.2015-2016).

  • Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане (2016-07.2017).

  • Заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики (10.07.2017-06.2018).

  • Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.2018-06.2019).

  • Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 06.2019).

Ранее сообщалось, что Марат Ахметжанов освобожден от должности председателя Агентства РК по противодействию коррупции. Теперь он возглавляет МВД.

Анастасия Московчук
Антикор Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Не покупайте доллары на панике, не играйте в «волков с Уолл-стрит» — аналитик
24.02.2022
Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку
25.02.2022
Байден: США вводят новые санкции против России
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все