Марат Ахметжанов возглавил МВД

Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.

Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Ранее стало известно, что указом президента Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК. Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Тургумбаев назначен советником президента РК.

Ахметжанов Марат Муратович родился 22 декабря 1964 года.

В 1991 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист.

Карьера

1991-1993 гг. – стажер, затем следователь прокуратуры Темиртау.

1993-1996 гг. – старший следователь по особо важным делам Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, начальник отдела региональных следователей Управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры.

1996-1997 гг. – начальник отдела Управления по расследованию особо опасных преступлений Государственного следственного комитета, начальник Управления расследований Военно-следственного департамента Государственного следственного комитета.

1997-1998 гг. – начальник Управления расследования Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел.

1998 - 2001 гг. – заместитель директора Департамента расследований и заместитель председателя Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции.

2001-2003 гг. – начальник Департамента по надзору за законностью в органах следствия и дознания Генеральной прокуратуры.

2003-2006 гг. – прокурор Павлодарской области.

2006-2009 гг. – прокурор Южно-Казахстанской области.

2009-2012 гг. – председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

2012-2014 гг. – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2014-2016 гг. – руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Атырауской области, руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Атырауской области.

2016-2021 гг. – заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

С 16 апреля 2021 г. – председатель Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена: «Даңқ» ІІ степени (06.05.2014); «Құрмет» (2008), «Даңқ» І степени (05.2020), орден МПА СНГ «Содружество» (12.2020); юбилейные медали: «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008); «300 лет Российскому флоту», «Адмирал Кузнецов».