14:36 25.02.2022
Какие проблемы со здоровьем чаще всего встречаются у призывников в Казахстане
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Болезни внутренних органов и глаз встречаются у призывников из года в год, сообщил на брифинге начальник отделения врачебной летной экспертизы и отбора специалистов Центра ВВК МО РК Кайсар Дауренбек, передает корреспондент Zakon.kz.
Такая проблема есть. Об этом знают председатели призывных комиссий, в особенности председатели медицинских комиссий, которые непосредственно проводят освидетельствование граждан призывного возраста. Этот анализ на постоянной основе ведется.Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов
Начальник отделения врачебной летной экспертизы и отбора специалистов Центра военно-врачебной комиссии МО РК Кайсар Дауренбек добавил, что медкомиссиями признаны негодными к воинской службе более 12% призывников, временно негодными – порядка 7%.
Остальные призывники признаны годными к воинской службе и годными с незначительными ограничениями. Основными заболеваниями, если проводить анализ, из года в год на первом месте остаются болезни внутренних органов, на втором – хирургические заболевания, неврологические болезни и болезни глаз. Данные показатели из года в год стабильные, и особых изменений нет. Кайсар Дауренбек