Почему увеличили количество призывников в Казахстане

Заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Фархат Айдарбеков 8 октября 2024 года на брифинге рассказал, по какой причине увеличено количество призывников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это сделано в соответствии с потребностью воинских подразделений и с целью поддержания боевой готовности.

Основной контингент призывников составляет молодежь в возрасте от 18 до 23 лет.

Он также ответил, что недавние трагедии в рядах Вооруженных сил никак не повлияли на качество призыва.

"Граждане призывного возраста самостоятельно приходят и призываются. То есть нет такого негатива, чтобы массово отказывались. Да, у нас есть энное количество уклонистов, но с этой категорией работают органы внутренних дел, а в целом призыв обеспечивают и исполняют местные исполнительные органы", – дополнил Фархад Айдарбаев.

Он также рассказал, что призывной контингент по Казахстану распределен равномерно.

"У нас на воинском учете 830 тыс., а годных 120 тыс., призываем – 40 тыс. Хочу отметить, что в южных регионах, которые более густонаселенны и где рождаемость больше, больше призывают, чем в остальных регионах", – резюмировал спикер.

6 сентября 2024 года начался осенний призыв в Казахстане, который продлится до декабря.