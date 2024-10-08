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Почему увеличили количество призывников в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 16:43 Фото: akorda.kz
Заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Фархат Айдарбеков 8 октября 2024 года на брифинге рассказал, по какой причине увеличено количество призывников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это сделано в соответствии с потребностью воинских подразделений и с целью поддержания боевой готовности.

Основной контингент призывников составляет молодежь в возрасте от 18 до 23 лет.

Он также ответил, что недавние трагедии в рядах Вооруженных сил никак не повлияли на качество призыва.

"Граждане призывного возраста самостоятельно приходят и призываются. То есть нет такого негатива, чтобы массово отказывались. Да, у нас есть энное количество уклонистов, но с этой категорией работают органы внутренних дел, а в целом призыв обеспечивают и исполняют местные исполнительные органы", – дополнил Фархад Айдарбаев.

Он также рассказал, что призывной контингент по Казахстану распределен равномерно.

"У нас на воинском учете 830 тыс., а годных 120 тыс., призываем – 40 тыс. Хочу отметить, что в  южных регионах, которые более густонаселенны и где рождаемость больше, больше призывают, чем в остальных регионах", – резюмировал спикер.

6 сентября 2024 года начался осенний призыв в Казахстане, который продлится до декабря.

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