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15:22 25.02.2022

Абаев поручил пересмотреть кандидатуры некоторых главных тренеров сборных РК

Даурен Абаев Фото: primeminister.kz
Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев поручил пересмотреть кандидатуры некоторых главных тренеров по зимним видам спорта после Олимпиады в Пекине, передает корреспондент Zakon.kz.
Поручаю пересмотреть кандидатуры главных тренеров по таким видам спорта, как лыжные гонки, биатлон, фристайл-акробатика, прыжки на лыжах с трамплина. Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев

Он подчеркнул, что в Казахстане наблюдается серьезный недостаток квалифицированных тренеров. И это напрямую связано с оплатой их труда. 

У нас большая часть тренеров либо в предпенсионном возрасте, либо в пенсионном. Через 5-6 лет у нас может возникнуть катастрофический кадровый голод. В этой связи мы внесем предложения в правительство по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки и проработаем вопрос их материального стимулирования.Даурен Абаев

Ранее глава Минкультуры и спорта высказался о результатах казахстанской сборной на Олимпиаде в Пекине.

Тамила Языкова
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