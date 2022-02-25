Абаев поручил пересмотреть кандидатуры некоторых главных тренеров сборных РК

Поручаю пересмотреть кандидатуры главных тренеров по таким видам спорта, как лыжные гонки, биатлон, фристайл-акробатика, прыжки на лыжах с трамплина. Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев

Он подчеркнул, что в Казахстане наблюдается серьезный недостаток квалифицированных тренеров. И это напрямую связано с оплатой их труда.

У нас большая часть тренеров либо в предпенсионном возрасте, либо в пенсионном. Через 5-6 лет у нас может возникнуть катастрофический кадровый голод. В этой связи мы внесем предложения в правительство по повышению заработной платы тренеров на начальных этапах подготовки и проработаем вопрос их материального стимулирования. Даурен Абаев

Ранее глава Минкультуры и спорта высказался о результатах казахстанской сборной на Олимпиаде в Пекине.