СК «Евразия» выплатила за повреждение автомобилей скорой помощи в Атырау

И хотя договорами предусмотрено, что страхователь должен незамедлительно сообщить о наступлении событий, все эти заявления рассматриваются с целью скорейшего осуществления страховых выплат.

Так, 5 января были повреждены автомобили Атырауской областной станции скорой медицинской помощи. В трагические дни января преступники совершали нападения на кареты «скорой помощи» и пожарные машины. Этими действиями террористы пытались дестабилизировать ситуацию в городах Казахстана.

Автомобили с медиками приехали на вызов к акимату Атырау. В этот момент у здания шел митинг, и группа преступников напала на машины врачей. В результате преступных действий были повреждены кузовы, зафиксированы и другие поломки. Факт нападения зарегистрирован в Департаменте полиции Атырау. В настоящее время силовики разыскивают преступников, причастных к нападению на скорую помощь.

Четыре автомобиля Атырауской областной станции скорой медицинской помощи были застрахованы в СК «Евразия» в октябре 2021 года от рисков угона, ущерба ДТП, внутренних механических поломок, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и иных непредвиденных событий.

Страховая компания приняла решение незамедлительно осуществить полную выплату и компенсировать ущерб. 9 февраля 2022 года Атырауская областная станция скорой медицинской помощи получила страховую выплату за повреждения автомашин.

СК «Евразия» принимает заявления на осуществление страховых выплат как посредством корпоративного сайта, так и через онлайн-службы сервис-центра по электронному адресу: servicecenter@theeurasia.kz

Напоминаем, что на прошлой неделе СК «Евразия» запустила продукт Smart Casco с новой, значительно улучшенной программой и с дополнительной опцией VIP-сервиса. Теперь этот полис позволяет защитить свой автомобиль от всех возможных рисков. Подробно узнать и оформить полис можно самостоятельно на сайте и через менеджера компании по WhatsApp.

Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.6. от 26 февраля 2019 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан.