Эвакуация казахстанцев из Украины: еще одно обращение посольства

Посольство РК в Украине опубликовало еще одно обращение в своем Telegram-канале.

Ранее Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся на территории Одесской области.

Напомним, 26 февраля Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау.