16:05 25.02.2022
Эвакуация казахстанцев из Украины: еще одно обращение посольства
Фото: pixabay
Посольство РК в Украине занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан, передает Zakon.kz.
Посольство РК в Украине опубликовало еще одно обращение в своем Telegram-канале.
Ранее Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся на территории Одесской области.
Напомним, 26 февраля Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау.