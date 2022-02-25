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Законодательство РК
16:05 25.02.2022

Эвакуация казахстанцев из Украины: еще одно обращение посольства

украина, казахстанцы, посольство, обращение Фото: pixabay
Посольство РК в Украине занимается проработкой дополнительных маршрутов и рейсов для эвакуации казахстанских граждан, передает Zakon.kz.

Посольство РК в Украине опубликовало еще одно обращение в своем Telegram-канале.

Ранее Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся на территории Одесской области.

Напомним, 26 февраля Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау.

Динара Халдарова
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